T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

UBS: ABD'li yatırımcılar referandum nedeniyle Türk bankalarındaki rallinin sürmesini beklemiyor

"Türk bankalarının 2016 kârlarının büyük ölçüde fiyatlandığı düşünülüyor"

27 Şubat 2017 17:57

Merkezi İsviçre'de bulunan uluslararası bir banka olmanın yanında dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS'nin bugün yayınlanan araştırma raporunun Türkiye bankalarına ilişkin kısmında, ABD'li yatırımcıların, bankalarda görülen rallinin, yaklaşan referandum ve yükselen enflasyon nedeniyle sürdürülemez olduğunu düşündükleri belirtildi.

UBS analisti Cihan Saraoğlu'nun kaleme aldığı, “ABD'de (Türk bankalarında) 'ağırlığı hafif arttır' şeklinde pozisyon alan birkaç yatırımcıyla görüştük” ifadesi yer alan raporda, yatırımcıların bankaların 2016 mali yılı kârları ve özsermaye karlılığındaki artıştan etkilenmiş göründükleri belirtildi.

"Yükselen enflasyon ile yaklaşan referandum "

Buna karşın raporda yatırımcıların, bankaların kazançlarının 2017 yılındaki rallide büyük ölçüde fiyatlanmış olduğunu düşündükleri ve yükselen enflasyon ile yaklaşan referandum dikkate alındığında daha fazla yükseliş için itici bir güç görmekte zorlandıkları ifade edildi.

Bu durumda yatırımcıların rallinin sürmesini beklemediklerinin altı çizilen raporda, “pozisyon artırmaları ihtimal dışı gibi görünüyor” ifadesi yer aldı.

ETİKETLER

UBSyatırımcılarTürk bankalarıABDreferandumrallienflasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24