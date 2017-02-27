UBS: ABD'li yatırımcılar referandum nedeniyle Türk bankalarındaki rallinin sürmesini beklemiyor

Merkezi İsviçre'de bulunan uluslararası bir banka olmanın yanında dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri olan UBS'nin bugün yayınlanan araştırma raporunun Türkiye bankalarına ilişkin kısmında, ABD'li yatırımcıların, bankalarda görülen rallinin, yaklaşan referandum ve yükselen enflasyon nedeniyle sürdürülemez olduğunu düşündükleri belirtildi.

UBS analisti Cihan Saraoğlu'nun kaleme aldığı, “ABD'de (Türk bankalarında) 'ağırlığı hafif arttır' şeklinde pozisyon alan birkaç yatırımcıyla görüştük” ifadesi yer alan raporda, yatırımcıların bankaların 2016 mali yılı kârları ve özsermaye karlılığındaki artıştan etkilenmiş göründükleri belirtildi.

"Yükselen enflasyon ile yaklaşan referandum "

Buna karşın raporda yatırımcıların, bankaların kazançlarının 2017 yılındaki rallide büyük ölçüde fiyatlanmış olduğunu düşündükleri ve yükselen enflasyon ile yaklaşan referandum dikkate alındığında daha fazla yükseliş için itici bir güç görmekte zorlandıkları ifade edildi.

Bu durumda yatırımcıların rallinin sürmesini beklemediklerinin altı çizilen raporda, “pozisyon artırmaları ihtimal dışı gibi görünüyor” ifadesi yer aldı.