UBP, oylarını yüzde 12'den fazla artırdı

KKTC dün yapılan milletvekilliği Erken Genel Seçimleri'nde ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP), 20 Şubat 2005 erken genel seçimlerine oranla oylarını yüzde 12'den fazla artırarak, 2005'te kazandığı 19 milletvekili sayısını 26'ya çıkardı.



2005 seçiminde yüzde 44.51 oranında oy alarak 24 milletvekili çıkaran iktidarın büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) oyları ise yüzde 15 oranında azalırken, 2005'te 24 olan milletvekili sayısı da 15'te kaldı.



Dünkü seçimde Demokrat Parti'nin (DP) oyları da 2005'e göre yaklaşık yüzde 3 civarında düştü. 2005'te 6 milletvekili çıkaran DP, 5 milletvekilliği kazandı.



Seçime ilk kez giren, ancak daha önce UBP ile iktidar ortağı olan Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) ile Barış ve Demokrasi Hareketi'nin (BDH) birleşmesiyle kurulan Toplumcu Demokrasi Partisi de (TDP), yüzde 5 olan ülke barajını aşarak, meclise 2 milletvekili ile girmeyi başardı.



Eylül 2006'da kurulan ve kurulmasının hemen ardından CTP'nin hükümet ortağı olan Turgay Avcı başkanlığındaki Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) de, seçim öncesi anketlerin aksine, barajı geçerek, meclise 2 milletvekili ile girdi.

