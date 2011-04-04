-UBEYDİ'NİN BIRAKILMASI İÇİN TÜRKİYE'DEN YARDIM TALEBİ LEFKOŞA (A.A) - 04.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin kendisine tecavüz ettiğini söyleyen İman el Ubeydi'nin serbest bırakılmasına yardımcı olunması talebini içeren 500 bin imzalı dilekçenin, Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu'na verileceği belirtildi. Dilekçede Ankara'dan, "İman el Ubeydi'nin serbest bırakılması ve güvenliğinin garanti altına alınması" için yardım etmesi isteniyor. İnternet üzerinden imza kampanyasını düzenleyen Avaaz adlı hareketin sitesinde, "Kaddafi'nin uluslararası çapta öfke yaratan bu duruma kayıtsız kaldığı, ancak yabancı gazetecilerin serbest bırakılmasını isteyen Türk hükümetini dinlediği" ifadesine yer verildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan dilekçede, "İman el Ubeydi'nin serbest bırakılması ve güvenliğinin garanti altına alınmasına yardımcı olmak, tecavüz ve tacizle ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılmasına destek olmak için tüm diplomatik yollara başvurulması" çağrısında bulunuldu. 26 Martta Trablus'ta yabancı gazetecilerin bulunduğu otele koşarak giren ve askerlerin kendisine tecavüz ettiğini anlatırken güvenlik güçleri tarafından zorla götürülen El Ubeydi'nin o tarihten bu yana görünmediği öne sürülüyor. Ubeydi, 23 Mart Çarşamba günü Trablus'ta bir kontrol noktasında askerler tarafından gözaltına alındığını, kelepçelediğini ve tecavüze uğradığını söylemişti. Libya hükümeti Ubeydi'nin serbest bırakıldığını açıklamıştı.