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Dünya

Uber'in yeni CEO'su belli oldu

Khosrowshahi'nin, şirketin geçen yedi yıl içinde hasar gören imajını yeniden düzeltmesi bekleniyor

28 Ağustos 2017 13:40

ABD merkezli araç çağırma ve sürücülü araç kiralama şirketi Uber'in taciz ve ayrımcılık suçlamalarının ardından istifa eden CEO'su Travis Kalanick'in yerine İran asıllı Dara Khosrowshahi geçecek.

Associated Press'in haberine göre araç sahiplerine mobil uygulama aracılığıyla taksicilik imkanı sağlayan ABD merkezli Uber'in geçen haftalarda görevden uzaklaştırılan CEO'su Travis Kalanick'in yerine, 1978'deki İran İslam Devrimi'nin ardından ailesiyle birlikte ABD'ye gelen Dara Khosrowshahi getirildi.

Khosrowshahi'nin, şirketin geçen yedi yıl içinde hasar gören imajını yeniden düzeltmesi, çalışanların ve yatırımcıların yeniden güvenini kazanacak adımlar atması bekleniyor. ​

Kalanick, şirkette son dönemde artan taciz ve ayrımcılık suçlamalarının ardından şirketin yüzde kırkını elinde tutan hissedarları tarafından süresiz olarak görevden uzaklaştırılmış ve geçen ay istifa ettiğini açıklamıştı.

 

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