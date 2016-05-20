Uber'in sürücüsüz otomobili, test sürüşlerine başladı

İnternetten hizmet veren Amerikan taksi şirketi Uber, sürücüsüz otomobil teknolojisi yarışına katıldı. Uber, ilk sürücüsüz aracını Pittsburgh'da test etmeye başladığını duyurdu.

Şirket yazılı açıklamasında deneme için Ford Fusion model bir otomobili radar, lazer tarayıcılar ve kameralarla donattığını söyledi.

Uber, test için "sürücüsüz araç teknolojisini geliştirme çabalarımız için kritik önemde" dedi ve eğitimli bir sürücünün otomobilin tüm operasyonlarını sürekli gözlemlediğini belirtti.

Şirket, kısa bir süre önce de sürücüsüz araç üretebilmek için gerekli düzenlemelere yardımcı olmaları amacıyla birkaç otomobil üreticisi ve Google'la işbirliğine gitti.

Ford, Volvo ve Lyft ile birlikte Uber, sürücüsüz araç teknolojisi önündeki bazı yasal engellerin kalkması ve bazı yasal değişiklikler için milletvekilleri ve denetçiler arasında lobi faaliyetleri yürütmeyi amaçlıyor.

Uber'in projesi Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi ile ortak yapılıyor. Sürücüsüz araç teknolojisinin öncüsü Google oldu. Tesla ve diğer Çin otomobil üreticisi şirketler de teknolojilerinde gelişim sağladıklarını duyurdu.