Uber'in piyasa değeri 50 milyar dolar artışla 120 milyar dolara yükseldi

Bir süredir halka arza hazırlanan taksi uygulaması Uber, piyasa 2 katına yakın bir seviyeye taşıdı. Taksi taşımacılığına aracılık eden mobil uygulama Uber'e 120 milyar dolar piyasa değeri biçildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, faaliyette bulunduğu ülkelerde tartışmaları beraberinde getiren Amerikalı şirket Uber, halka arza hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl gerçekleşmesi beklenen halka arz öncesi bankalar tarafından değeri ölçülen şirket, açıklanan son rakam ile 50 milyar dolar daha değerlenmiş oldu.

Öyle ki, Uber'in geçen yılki değerlemesi 70 milyar dolar seviyesindeydi. Wall Street bankalarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in değerlemesinin geçtiğimiz ay sonuçlandığı belirtildi.

2009 yılında San Francisco'da kurulan Uber'in bir süredir halka arza yakın olduğu konuşuluyordu. En büyük yatırımcısı Japon SoftBank olan girişim aldığı yatırım tutarları ile dikkat çekiyor. Toyota Uber'e 500 milyon dolarlık yatırım yaparken, SoftBank 3.5 milyar dolarlık bir finansman sağlamıştı.