Uber'e yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Uber ile ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı. Karara göre, yolcu taşıma belgeli araçlara getirilen 7 yolcu taşıma sınırlaması ve 12 saatten önce yolcu listesinin bildirilme zorunluluğu kalktı.

CHP'li Turizm Komisyonu meclis üyesi Erdal Tüfekçi İBB meclisi toplantısında turizm belgeli taksiler için getirilen sınırlamalara tepki gösterdiği konuşmasında kararların turizmcileri olumsuz şekilde etkilediğini iddia etti. Tüfekçi'nin konuşmasının ardından söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UKOME) Başkanı Mahmut Yeter, yeni kararı açıkladı.

Açıklamasında korsanla mücadele adına katı kurallar getirdiklerini söyleyen Yeter, "Turizmcileri rahatlatacak karar alındı. Turizmcilerin iki kaygısı vardı: Birincisi, araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstastı. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne bildirilmesiydi. Ancak bu UKOME kararında yoktu. UKOME kararında 'bunları gözden geçirelim' denilmişti. Bunun ardından geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tane kıstası iptal ettik. Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı" diye konuştu.

Araçlarda kara liste dönemi başlıyor

Yeter, araçlarda kara liste uygulamasının başladığını ifade ederek "Bugün korsandan yakalandım. Yarın bu arabayı başka bir şahsa satarım. O bunu yapsın. Gitsin belge alsın' diye düşünerek bu işi sürdürmeye çalışanların önünü kapatmak için böyle bir karar alındı. Yani onların araçları da kara listeye alınıyor. Şase numarası kaydedilmiş ve kara listeye alınmış araçlarla da UBER faaliyeti yapılmayacak. Biz, bununla turizm acentelerinin sıkıntılarını giderdik. Ancak korsanla mücadelede yaptırımları çok katı koyduk ki, kimse yapmasın" diye konuştu.

İhlal yapılırsa İBB'nin verdiği belge iptal edilecek

Mahmut Yeter, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhlaller için verilen cezaları netleştirdik. Korsan taşımacılık yapan şahıslara, onlara biz 'taşıyıcılar' diyoruz veya şoför ihlallerine karşılık ciddi yaptırımlar getirdik. Bunlar şudur: UBER dediğimiz aracın sahibi ister firma ister şahıs olsun tekrar taşımacılık yaparsa İBB'nin verdiği 'Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi' iptal ediliyor. İkinci ihlal için belgeleri 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve hiçbir belge verilmiyor. Bu arkadaşlarımız aynı anda servis de yapıyorlarsa, bunlara servis taşıma belgesi de verilmiyor. Şoför arkadaşlarımızın ise toplu taşıma araç kullanma belgeleri var. Birinci ihlalde şoför arkadaşlarımızın bu bölgeleri 6 ay boyunca askıya alınıyor. İkinci ihlalde 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve üçüncü ihlalde tamamıyla iptal ediliyor."