T24 LogoT24 Logo
Gündem

UBER'e saldırı iddiası: 2 taksici gözaltına alındı

 Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta önceki gün UBER  aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı

22 Mayıs 2018 18:53


 Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT\'ta önceki gün UBER  aracının önünü keserek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilen 2 taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Esenyurt\'ta bir AVM önünde meydana gelen olayda bazı taksicilerin UBER aracının  geçişine izin vermeyerek sürücüyü tehdit ettikleri iddia edilmişti. O anlar UBER yolcuları tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşteki ifadeleri ve kamera görüntülerinden yola çıkarak  Ş.K ve İ.B. isimli ticari taksi sürücülerini gözaltına aldı. 2 taksici hakkında tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SANİSTANBUL DHA ESENYURTUBEREsenyurtAVMOlaylaEmniyet Müdürlüğü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24