 UBER'e erişimin engellenmesi davası 7 Kasım'a bırakıldı

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği\'nin UBER\'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtıkları davada, birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet ile birlikte davaya görülmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca UBER\'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre verdi. Dava, 7 Kasım\'a bırakıldı.