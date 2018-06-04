T24 LogoT24 Logo
Gündem

UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ DAVASI 7 KASIM'A BIRAKILDI

  Özden ATİK / İSTANBUL, DHA  İstanbul  Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtıkları davada, birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikka

04 Haziran 2018 14:36

 


Özden ATİK / İSTANBUL, DHA 
İstanbul  Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği\'nin UBER\'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtıkları davada, birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet ile birlikte davaya görülmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca UBER\'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre verdi. Dava, 7 Kasım\'a bırakıldı.  
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHA  İstanbulEsnaf OdasıBirleşik Taksiciler Derneği UBERMahkemeUBERDavaKasım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24