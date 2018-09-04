"UBER'e binerken form dolduruluyor, havaalanında polis durdurursa 'aracı otelden ayarladılar' diyorsunuz"

24 Haziran'daki seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından "Uber Muber diye bir şey çıkmış artık yok öyle" sözleriyle kaldırıldığı düşünülen UBER kullanılmaya devam ediyor. Nevşin Mengü, başından geçen bir olayı Bavul dergide yazdı. Buna göre araca binerken cezaya karşılık müşteriler bir form dolduruyor. Havaalanında polis durdurusa "yalan" söyleniyor.

Mengü bir UBER aracında başından geçen olayı şöyle anlattı:

-selamlar

-merhabalar hanımefendi, öncelikle şu formu doldurmanız lazım yalnız, dolduralım sonra sıkıntı olmasın

-Aaa niye nereden çıktı o form?

-işte polis ceza kesmesin diye. Malum biliyorsunuz überle uğraşıyorlar.

-Ooo tc kimlik no falan yazılıyor bu forma?! Tamam neyse. Ne işe yarayacak ki form?

-Şimdi hanımefendi eğer havaalanı girişinde polisler durdurursa, uygulamayı kapatın, aracı otelden ayarladılar deyin. Yoksa sıkıntı oluyor, bekletiyorlar falan. Polisin yazdığı cezayı gerçi über ödüyor ama başımız ağrımasın.

-Yahu çocuk gibi yalan falan mı söyleceğiz şimdi, hay Allah! Şimdi über yasak mı değil mi?

-Vallahi hanımefendi işte seçimden önce Cumhurbaşkanı kaldırdık dedi, ama biz devam ediyoruz. Über de bize destek mesajı gönderdi. Yani eskisi gibi, işte bazen polis durduruyor, ceza kesiyor, kesilen cezayı über ödemeye devam ediyor

-Peki daha da arttı mı denetimler

-Yooo aslında hemen hemen aynı eskiyle

-E maşallah devlet de yolunu bulmuş, danışıklı dövüş gibi, über ceza adı altında Türkiye’de bulunmak için haraç ödüyor desene.

-E tabii hanımefendi. sonuçta isteseler uygulamaya erişimi engellerler biter gider yani.

Yazının devamı Bavul dergisinin 36. sayısında.