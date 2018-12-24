Uber'den Türkiye'deki sürücülerine sigorta programı

Uluslararası ulaştırma şirketi Uber, sisteminde çalışan taksicileri de kapsayacak biçimde Türkiye'deki tüm sürücülerini sigortalattı. Uber sürücü ortakları yolculukları esnasında gerçekleşebilecek kazalardan doğan maliyet ve gelir kaybı riskine karşı korunacak.

Dünya gazetesinin haberine göre, AXA Sigorta işbirliği içinde sunulan İş Ortağı Ferdi Kaza Sigortası, yolculuk esnasında gerçekleşen kazalar sonucu oluşan tedavi masrafları ile ölüm veya kalıcı iş göremezliği, yatarak tedavi veya yaralanmalara bağlı gelir kayıpları için günlük ödemeyi kapsıyor.

Sürücü İş Ortağı Ferdi Kaza Sigortası, Uber yolculuğu esnasında geçerli olmak üzere Türkiye'deki tüm Taksi ve Uber XL sürücülerini kapsıyor ve sigorta primleri Uber tarafından ödeniyor.

Uber Türkiye'nin verdiği bilgilere göre, şirketin 3 bini taksi sürücüsü olmak üzere Türkiye'de yaklaşık 10 bin sürücü ortağı bulunuyor.