Uber, Türkiye'deki yolcu sayısını 1 yılda 4'e katladı

Taksi ve dernek kooperatifleri tarafından 'vergi vermemek ve korsan taksicilikle' suçlanan Uber'in Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı 1 yılda 4'e katladığını duyurdu. Bahadırlı, "Uber, Türk vergi sistemine kayıtlı bir kurum olarak hizmet veriyor" dedi. Bahadırlı sistemlerindeki araçların yarısını taksilerin oluşturduğunu ve bu sayının her geçen gün arttığını da belirtti.

Duvar'dan Hacı Bişkin'e konuşan Bahadırlı'nın açıklamaları şöyle:

Uber nedir biraz anlatır mısınız?

Uber yolcuları profesyonel sürücülerle buluşturan bir akıllı telefon uygulamasıdır. 77 ülkede 600’den fazla şehirde faaliyet gösteren Uber, 2 milyondan fazla sürücü ortağı ile hizmet vermekte ve teknolojisi aracılığıyla günde yaklaşık 10 milyon yolculuk gerçekleştiriyor. Mayıs 2017’de 5 milyarıncı yolculuklardan birinin tamamlandığı Türkiye’de ise 3 bini aşkın aktif sürücü ortağı ile İstanbul ve yaz sezonunda Bodrum ve Çeşme’de hizmet veriyor. İstanbul’da Uber sistemini kullanarak bir araç çağırdığınızda ortalama 5 dakikada aracınız bulunduğunuz konuma gelir. Türkiye’deki sürücü/iş ortaklarının sayısı hızla artarken, bir yandan da Uber Türkiye operasyon ve destek kadrosu büyümeye devam ediyor. Sektörde oluşan rekabete karşın, iş hacmi çok iyi bir performansla büyüyor. Örneğin, Türkiye’deki aylık yolculuk sayımız Temmuz 2016’dan Temmuz 2017 ayına 4,5 kat arttı. Globalde de hızlı büyümesini sürdüren Uber geçtiğimiz yıla oranla global seviyede yolculuk hacmi ve ciro anlamında iki kat artış yakaladı.

Taksiciler tepkili: Uber insanların ruhunu okşuyor!

Özellikle Türkiye’de giderek yaygınlaşan bu uygulamayı kaç kişi kullanıyor. Bu uygulamayı kullananlar size olumlu veya olumsuz görüş bildirebiliyorlar mı?

Uber’in bugün sadece Avrupa’da, Rusya hariç, 11 milyonu aşkın aktif kullanıcısı bulunuyor. Avrupalı kullanıcı sayısı geçen yılın eylül ayından bu yana neredeyse ikiye katlandı. Türkiye’de ise hem turistler hem de yerel halk tarafından talep her geçen gün artıyor. Kullanıcılarımızdan güzel dönüşler almaya devam ediyoruz, onları geri bildirimleri çerçevesinde her geçen dün daha iyi bir hizmet sunabilmek için yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Yasal olarak lisanslı"

Uber için yapılan ‘korsan taksicilik’ nitelemelerine nasıl yorumluyorsunuz?

Uber uygulamasını, kendi profesyonel taşımacılık faaliyetlerine ek olarak kullanan lisanslı sürücüler, geçerli taşımacılık yasalarına ve düzenlemelerine uymaktadırlar. Bunu esas alarak Uber, herhangi bir sürücünün Uber uygulamasını kullanarak çalışmasına izin vermeden önce her aracın gerekli belgelerinin, lisanslarının ve kanunen gerekli sigortasının bulunup bulunmadığını kontrol eder. Uber uygulamasını kullanan araçlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından İstanbul’da taşımacılık hizmeti vermek üzere yasal olarak lisanslıdır. Buna ek olarak, tüm sürücü ortakları kurulu bir şirket ve ticari taşımacılık belgelerine sahiptir. Bu gereklilikleri karşılayamayan sürücüler Uber uygulamasını kullanamazlar. Bu sayede yalnızca usulüne uygun şekilde lisanslı, profesyonel sürücüler kullanıcılar tarafından çağrılabilmektedir. Ayrıca, sürücü ortakların platforma kaydolabilmek için temiz sabıka kayıtları olduğu da kontrol edilmektedir.

Taksiciler Uber’in yaygınlaşmasından endişe duyuyor. Sizce endişe duyulacak bir durum var mı?

Uber’in şu anda Türkiye’de iki ana ürünü var: uberXL (sadece lisanlı minivan tipi araçların kayıt olabildiği seçenek) ve taksi. Uber’in taksi hizmeti ticari sarı taksilerin sisteme kaydolduğu seçenek. Ücret olarak da normal taksimetre ücretleri geçerli. Sistemdeki araçların yarısını taksiler oluşturuyor ve her geçen gün bu sayı artmaya devam ediyor. Uber olarak sisteme dahil olan taksi sürücülerinden hizmet bedeli almıyoruz. Sağladığımız teknolojik altyapı ile sürücülerin bulundukları bölgede kendilerine en yakın yolcu ile eşleşmesini sağlayarak boş gezmelerinin önüne geçmiş oluyoruz. Böylece sürücüler verimliliklerini artırarak Uber ile ek gelir elde etme imkanına sahip oluyor. Bu sayede taksi sürücülerinin de yeni fırsatlardan yararlanabileceklerini düşünüyoruz.

"Uber, vergi sistemine kayıtlı"

Uber’in en çok eleştirilen noktalardan biri de ‘vergi vermiyor’ iddiaları…

Basında yer alan bu yanlış haberleri üzüntü ile karşılıyoruz. Türkiye’de kurulu bir şirkete sahip Uber, Türk vergi sistemine kayıtlı bir kurum olarak hizmet veriyor.

Son bir haftadır Uber’in yasaklanması için Taksici dernek ve kooperatifleri bir çalışma başlattı. Buna karşı ne söylemek istersiniz?

Uber uygulamasını kullanan tüm sürücü ortakları gerekli lisanslara sahip profesyonel sürücülerdir. Uber her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de operasyonlarına devam ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Uber’in taksi ürünü kapsamında sisteme kayıtlı 1.500’e yakın taksi sürücüsü var ve bu sürücüler Uber’e herhangi bir teknoloji hizmet bedeli ödemeksizin bu sistemden faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla Uber’den gayet memnunlar.