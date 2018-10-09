T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Uber, Türkiye'de vergi vermeye başladı

ABD merkezli şirketin, Maslak Vergi Dairesi'ne kazandığı komisyon bedelini ödemeye başladığı ortaya çıktı

09 Ekim 2018 00:32

Türkiye'de vergi vermediği gerekçesiyle faaliyetleri yasaklanan Uber'in Maslak Vergi Dairesi'ne kazandığı komisyon bedelini ödemeye başladığı ortaya çıktı.

Uber ile taksi şoförleri arasındaki aylardır kriz sürüyor. Özellikle taksi şoförleri, Uber'i 'ekmekleriyle oynamakla' suçlarken ABD merkezli şirketin Türkiye'deki kazançlarıyla ilgili yüzde 20'lik gelirin vergisini ödememesi de en çok eleştirilen noktalardan birisiydi.

Habertürk'ün haberine göre, adresini Hollanda Amsterdam olarak gösteren Uber, Maslak Vergi Dairesi'ne Türkiye'den kazandığı yüzde 20'lik komisyonun bedelini ödemeye başladı.

Uber'in vergi dekontu şu şekilde yayımlandı:

ETİKETLER

UberTürkiyevergiMaslak Vergi Dairesivergi vermeye başladıtaksitaksicilersarı taksi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24