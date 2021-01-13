Uber Türkiye: Erişim engeli bugün itibariyle resmen kaldırıldı, tüm İstanbullulara tekrar merhaba

Uber Türkiye’nin resmi Twitter hesabından Türkiye'de erişim engelinin bugün itibariyle resmen kaldırıldığı duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “Tüm İstanbullulara tekrar merhaba” ifadesi kullanıldı.

İstinaf mahkemesi aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Uber Global sözcüsü kararla ilgili olarak, "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Uber Türkiye hesabından yapılan paylaşımda şöyle dendi:

"Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tekrar merhaba."