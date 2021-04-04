Uber, sürücülerin yolda bıraktığı görme engelli kadına 1.1 milyon dolar ödeyecek

Uber, ABD'de sürücülerin kendisi ve rehber köpeğini en az 14 defa çeşitli yerlerde yolda bıraktığını söyleyen görme engelli bir kadına 1.1 milyon dolar tazminat ödeyecek.

The Verge'de yer alan habere göre, görme engelli insanlar ve rehber köpeklerine karşı ayrımcılıkla suçlanan ve 2014 yılında dava edilen Uber, anlaşma için 2.6 milyon dolar ödedikten iki yıl sonra görme engelli bir kadın tarafından tahkime taşındı.

Görme engelli kadın Lisa Irving, Uber şoförlerinin kendisini en az 14 defa yolda bıraktığını, bu nedenle işe geç kaldığını, kiliseye geç kaldığını, karanlıkta, yağmurda sokakta kaldığını söyledi. Kadının anlattığı 14 olayın çoğu, Uber'ın ayrımcılık nedeniyle dava edilmesinden sonra yaşandı. Irving, bazı durumlarda da sürücülerin köpeğini almadığını, en az 60 defa reddedildiğini söyledi.

Arabulucunun Uber'ın 1.1 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verdiği olayda, Lisa Irving 324 bin dolar alırken hukuki maliyet için 805 bin dolar ödenecek.