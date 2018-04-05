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Dünya

Uber şoförleri Yunanistan'da sokağa çıktı

Uber, Yunanistan'daki faaliyetlerini askıya alındığını açıklamıştı

05 Nisan 2018 19:54

İnternet üzerinden taksi hizmeti sunan Uber'in Yunanistan'daki faaliyetlerini askıya aldığı açıklamasının ardından Uber sürücüleri başkent Atina'da gösteri düzenledi.

Kararı protesto eden Uber sürücüleri araçlarıyla Yunanistan Ulaştırma Bakanlığı önünde toplandı. Yaklaşık 300 gösterici kararın geri alınmasını istedi.

Gösterinin yapıldığı noktadan geçen bir taksiyi durduran göstericiler, şoföre sözlü saldırıda bulundu. Polisin devreye girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

Uber, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın parlamentoda onaylanmasının ardından Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurmuştu.

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