T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uber Londra'da yasaklandı

8.5 milyon nüfuslu Londra'da 3.5 milyon kişinin Uber kullandığı tahmin ediliyor

22 Eylül 2017 18:26

Londra Belediyesi, internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in işletme ruhsatını yenilemeyeceğini açıkladı. Ruhsat süresi 30 Eylül'de doluyordu.

Belediyenin ulaşım biriminden (TFL) yapılan açıklamada, şirketin özel taşıma ruhsatı için gereken şartları taşımadığı belirtildi. Açıklamada, "Uber'in yaklaşımı ve iş yapma usülleri, kurumsal sorumluluktan uzak. Bu durumun kamunun emniyet ve güvenliği için sonuçları olabilir" denildi.

Uber ise kararı temyize götüreceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TFL ve Londra Belediye Başkanı, tüketicilerin tercihini sınırlamak isteyen bir avuç insanın baskılarına boyun eğdi. Bu karar, Londra'nın açık bir kentten olmaktan çok uzak olduğunu ve yenilikçi şirketlere kapılarının kapalı olduğunu gösterdi."

Londra'da 40 bin aracı var

Londra'da, bir süredir, hizmet verdiği tüm ülkelerde taksicilerin protestolarına hedef olan Uber'in yasaklanabileceğine dair beklentiler artmıştı. Uber'in yasaklanmasını isteyenler, şirketin araçlarının trafik sıkışıklığına neden olduğunu öne sürüyor. Bu gruplar, Uber'in sürücülerine yönelik sıkı kurallar getirmediği savunuyor.

Yaklaşık 8.5 milyon nüfuslu Londra'da Uber'i 3.5 milyon kişinin kullandığı tahmin ediliyor. Kentte Uber 40 bin araçla hizmet veriyor.

'Ahlaksız şirketin Londra yollarında yeri yok'

Karar, Londra Taksiciler Birliği tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, "Uber'in mahkemelerde gayri meşru bir savunma yapmasını bekliyoruz. Mahkemeleri, kararı onamaya çağırıyoruz. Bu ahlaksız şirketin Londra yollarında yeri yok" denildi.

ETİKETLER

uberLondrataksi uygulamasıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24