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BBC Türkçe

Uber Londra'da yasaklandı

Londra Belediyesi, internet üzerinden taksi hizmeti veren şirketin işletme ruhsatını yenilemeyeceğini açıkladı. Ruhsat süresi 30 Eylül'de doluyordu. Kararın gerekçesi, "Uber'in kurumsal sorumluluktan uzak olması".

29 Nisan 2018 20:30

Londra Belediyesi, internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'in işletme ruhsatını yenilemeyeceğini açıkladı. Ruhsat süresi 30 Eylül'de doluyordu.

Belediyenin ulaşım biriminden (TFL) yapılan açıklamada, şirketin özel taşıma ruhsatı için gereken şartları taşımadığı belirtildi.

Açıklamada, "Uber'in yaklaşımı ve iş yapma usülleri, kurumsal sorumluluktan uzak. Bu durumun kamunun emniyet ve güvenliği için sonuçları olabilir" denildi.

Uber ise kararı temyize götüreceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TFL ve Londra Belediye Başkanı, tüketicilerin tercihini sınırlamak isteyen bir avuç insanın baskılarına boyun eğdi. Bu karar, Londra'nın açık bir kentten olmaktan çok uzak olduğunu ve yenilikçi şirketlere kapılarının kapalı olduğunu gösterdi."

Londra'da, bir süredir, hizmet verdiği tüm ülkelerde taksicilerin protestolarına hedef olan Uber'in yasaklanabileceğine dair beklentiler artmıştı.

Uber'in yasaklanmasını isteyenler, şirketin araçlarının trafik sıkışıklığına neden olduğunu öne sürüyor. Bu gruplar, Uber'in sürücülerine yönelik sıkı kurallar getirmediği savunuyor.

Yaklaşık 8.5 milyon nüfuslu Londra'da Uber'i 3.5 milyon kişinin kullandığı tahmin ediliyor. Kentte Uber 40 bin araçla hizmet veriyor.

Karar, Londra Taksiciler Birliği tarafından memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, "Uber'in mahkemelerde gayri meşru bir savunma yapmasını bekliyoruz. Mahkemeleri, kararı onamaya çağırıyoruz. Bu ahlaksız şirketin Londra yollarında yeri yok" denildi.

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