UBER kararı piyasayı hareketlendirdi; taksi plakasının fiyatı 2 günde 100 bin lira arttı

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde taksiciler lehine düzenleme yapılması, UBER-taksi mevzusunu yine gündemin ilk sıralarına yerleştirdi. UBER’e karşı atılan bu adımın ardından taksi plaka piyasası hareketlendi, plaka fiyatları 2 günde 100 bin lira arttı.

50 uyarı cezası

Şimdiye kadar yasadışı taşımacılık yapan UBER’e karşı trafik denetimlerinde şoförlere ve müşterilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza yazılıyordu. Ancak yönetmelikte değişikliğe gidilmesiyle birlikte bu cezai yaptırımlara UBER’e D2 Turizm Taşıma Belgesi’ni kiralayan turizm acenteleri de dahil edildi.Yani artık denetimlerde bu D2 belgesi sahibi olan acentelere ilk tespitte 50 uyarı cezası verilecek. D2 belgesi 1 yılda 2 kez korsan taşımacılıkta kullanılırsa acentenin belgesi 2 yıl süresince iptal edilecek.

UBER’cilerin ve taksicilerin gözü 4 Haziran’da yapılacak duruşmada

Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın geçen yıl açtığı UBER’e erişimin engellenmesi davasının duruşmasından çıkacak karar, taksi-UBER çekişmesinin seyrini belirleyecek. İşte tüm bu gelişmeler, son iki günde taksi piyasasını da dalgalandırdı. Malumunuz, iki ay önce bu kriz patlak verdiğinde o dönem 1 milyon 600 bin lira olan taksi plaka fiyatları hızla düşmüş, 1 milyon 400 bin liraya kadar gerilemişti. İki aylık süre zarfında plaka fiyatlarında 100 bin lira daha artış görülmüştü. Şimdi, salı günü Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle beraber plaka fiyatları yine arttı. Taksi plakası alım satımının yapıldığı Otocenter’da plaka fiyatları 2 günde 100 bin TL artış gösterdi ve yeniden 1 milyon 600 bin TL’ye çıktı. Ne var ki Otocenter’da halihazırda plaka alış ve satışının yapılmadığını, plaka sahiplerinin de alıcının da beklemekten yana olduğunu belirtmekte yarar var.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, dün toplanarak turizm belgesi ile korsan taşımacılığa karşı bir dizi karar aldı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, “Turizm belgesi alan kişi veya firma, İstanbul’a gelen ve kendi müşterisi olan turistleri bir yerden bir yere götürebilir veya İstanbul’da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının dışında kullanılmasını istemiyoruz. Taksicilere de önerimiz, vatandaşa UBER’i aratmayacak bir sistem üzerine kendilerini yenilemeleridir. İTAKSİ tarzı uygulama ile vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse İBB olarak taksicilerimizin yanında durmaya hazırız” dedi.

Araçta en az 7 yolcu, 12 saat önce bildirim

UKOME’nin aldığı kararlar, UBER araçlarının şehir içinde taksi gibi yolcu taşımasının önüne geçiyor. Dün açıklanan kararlar şöyle:

■ Şoför hariç en az 7 (yedi) yolcu, başlangıcından bitimine kadar (iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla) birlikte seyahat edecek ve bu seyahat listesi taşıtta bulundurulacak.

■ Taşımacılar grup yolcu olarak taşıyacakları kişilerin isimlerini 12 saat önceden Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün e-rezervasyon sistemine bildirecek. E-rezervasyon sisteminde bulunmayan kişilerin taşınması durumunda Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi geçersiz sayılacak.

■ Taşıtta ayırıcı özellikte Turizm Taşımacılığı ile ilgili Bilgi Bandı (çıkartma) bulundurulacak.

■ 1. ihlalde Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi iptal edilir ve 6 ay boyunca yeni bir Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenmez. 2. ihlalde tüm Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgeleri iptal edilir ve 2 yıl boyunca herhangi bir taşımacılık türünde yeni belge düzenlenmez.

Kara listeye alınacak

■ El değiştirmiş olsa dahi, amacı dışında kullanılan taşıtların şase numaraları belirlenerek İBB Toplu Ulaşım e-ruhsat sistemi üzerinden “Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi düzenlenemez” ibaresi eklenir ve bu araçlar kara listeye alınır. Kara listeye alınan araçlar TUDES’te ve İBB TUHİM internet sitesinde yayınlanacaktır.

■ Turizm çekim alanlarında özel ekipler tarafından denetimler gerçekleştirilecek.