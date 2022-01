Uber'in ABD'deki şirketi aleyhine açılan 'haksız rekabet' davası reddedildi

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki 8. duruşmaya, davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası adına avukat Feyza Çom, Amerika'da bulunan davalı Uber Technologies Inc. adına ise avukat Nesli Nur Alptekin katıldı. Davalı Uber Technologies Inc. avukatı Nesli Nur Alptekin, "Mahkemeye ulaştırılan her iki bilirkişi raporunda da Türkiye'deki Uber hizmetlerinin müvekkilimiz şirket tarafından verilmediği tespit edilmiştir. Davanın reddini talep ederiz." diye konuştu.