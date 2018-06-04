'Uber engellensin' davasında karar çıkmadı

Yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın duruşması bugün görüldü. Mahkeme UBER'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre verdi. Dava, 7 Kasım'a bırakıldı.

Uber'e erişimin engellenmesi için açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülüyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, duruşma öncesi açıklama yaptı.

Aksu "Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından UBER 'in yasadışı olduğu bir defa daha anlaşıldı. Korsan taşımacılığa karşı ciddi önlemler alındı. Biz de taksiciler olarak değişimler yapacağız. Mahkemeden karar çıkmasını ve UBER 'e erişimin eklenmesini bekliyoruz" dedi.

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin UBER 'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtıkları davada, birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet ile birlikte davaya görülmesine karar verildi.

Mahkeme ayrıca UBER 'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre verdi. Dava, 7 Kasım'a bırakıldı.