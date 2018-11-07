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 UBER DAVASI İÇİN TAKSİCİLER ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDI 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10

07 Kasım 2018 18:19

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
UBER\'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi\'nde devam edilecek. 
Dava öncesi çok sayıda taksici Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı.
İSTANBUL  Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği\'nin internet uygulaması üzerinden hizmet veren UBER\'e erişimin engellenmesi için açtığı dava, bilirkişi raporunun henüz ulaşmaması gerekçesiyle Kasım ayına ertelenmişti.

Görüntü Dökümü:
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-Adliye önündeki taksiciler
-Detaylar

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