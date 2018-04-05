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Dünya

Uber, bir ülkede daha faaliyetlerini durdurdu

Karar, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın Yunanistan parlamentosunda onaylanmasının ardından geldi

05 Nisan 2018 16:31

Uber, Yunanistan'daki faaliyetlerini askıya alındığını açıkladı. 

Reuters, Uberin, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın parlamentoda onaylanmasının ardından Yunanistan'daki faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok yerinde tartışma yaratan taksi uygulaması Uber, Yunanistan'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Karar, taksicilik sektöründe denetimlerin sıkılaştırılmasını öngören yasanın parlamentoda onaylanmasının ardından geldi.

Başkent Atina'da lisanslı hizmet veren Uber, Yunan taksicilerin protestolarıyla karşılaşmıştı.

Uber, daha önce, Danimarka, Tayvan, Hindistan, Macaristan ve Slovakya'  Texas eyaletinin Austin kentinde

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