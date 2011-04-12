-UATTARA: YENİ BİR ÇIĞIR AÇILDI ABIDJAN (A.A) - 12.04.2011 - Afrika ülkesi Fildişi Kıyısı'nda eski devlet başkanı Laurent Gbagbo'nun gözaltına alınmasından sonra televizyondan halka hitap eden yeni Devlet Başkanı Alassane Uattara, Fildişi Kıyısı'nın tarihinde yeni bir çığırın açıldığını belirtti. Uattara konuşmasında, "Ülkemiz acı bir sayfayı çevirmiş bulunuyor, dört ay boyunca bunca can kaybı ve gereksiz çatışmalar sonucunda eski devlet başkanı gözaltına alınmıştır ve ülkemiz için yeni bir çığır, bir umut dönemi açılmıştır" dedi. "Bütün fildişi Kıyısı vatandaşları gibi, iktidar değişikliğinin barışçıl bir şekilde yapılmasını tercih ederdim" diyen Uattara, Gbagbo'un, eşinin ve birlikte yakalandıkları herkesin güvenliklerinin sağlanması amacıyla bütün önlemlerin alındığını belirtti. Gbagbo, eşi ve yardımcıları hakkında yasal işlemler başlatılacağını duyuran Uattara, yasal sürecin adil olacağını ve bu kişilerin haklarının korunacağını kaydetti. Uattara, "Bu bağlamda, eğer vatandaşlarımın arasında intikam duygusu taşıyan varsa sakın herhangi bir şiddet veya misilleme hareketinde bulunmasın" dedi. Uattara, ülkedeki bütün katliamlara, suçlara ve insan hakları ihlallerine ışık tutacak, gerçekleri ortaya çıkaracak ''Gerçekleri aydınlatma ve uzlaşma komisyonu'' kuracağını açıkladı. Uattara ayrıca, Gbagbo yönetimi tarafından milis askeri haline getirilmiş gençlere hitaben, "Artık savaşınızın hiçbir anlamı kalmadı, silahları bırakın" şeklinde çağrıda bulundu. Halkın acılarını paylaştığını ve artık geleceğe ümitle bakmalarını isteyen Uattara, güvenlik güçlerine Abidjan başta olmak üzere bütün ülkede insanların canını, malını korumaları için emirler verdiğini bildirdi. Uattara konuşmasını, "Bütün vatandaşlarımın, ülkemize barışın geri gelmesi için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. Bugün karşımızda yeni bir sayfa açılıyor ve hep birlikte uzlaşmanın tarihini yazalım" sözleriyle tamamladı.