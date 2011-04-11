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Dünya

UATTARA VE GBAGBO GÜÇLERİ ÇATIŞIYOR ABİDJAN (A.A)

11 Nisan 2011 13:59

-UATTARA VE GBAGBO GÜÇLERİ ÇATIŞIYOR ABİDJAN (A.A) - 11.04.2011 - Fildişi Kıyısı'nda uluslararası toplumun Devlet Başkanı olarak tanıdığı Alassane Uattara ve devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'ya bağlı güçlerin ağır ve hafif silahlar kullanarak Abidjan'da çatıştığı bildirildi. Bir görgü tanığı, BM ve Fransa'nın havadan yaptığı bombardımandan birkaç saat sonra Gbagbo'nun mahallesinde ağır ve hafif silah seslerinin duyulduğunu belirtti. Çatışmaların, devlet televizyonu RTI ve Jandarma Okulu'nu da kapsayan bölgede çıktığını söyledi. Fildişi Kıyısı'nda BM ve Fransız helikopterleri dün de ağır silahlarını etkisiz hale getirmek için Gbagbo'nun konutuna füze saldırıları düzenlemişti.

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