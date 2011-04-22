-UAÖ'DEN BAHREYN ÇAĞRISI MANAMA (A.A) - 22.04.2011 - Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), yakın zamanda Libya, Tunus ve Mısır'da insan hakları sorunuyla ilgili çok yüksek sesle tepki gösteren ancak Körfez'de stratejik önemdeki petrol üreticisi ülke Bahreyn'de olanlara ise genelde sessiz kalan Batılı ülkelerin, Bahreyn konusunda da tepki göstermeleri çağrısında bulundu. Merkezi Londra'da bulunan Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn'de olanlara da tepki gösterme zamanı geldi" denildi. Af Örgütü'nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika direktörü Malcolm Smart, "kısa süre önce yüksek sesle Libya, Tunus ve Mısır'da insan hakları sorununa sahip çıkan Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin, Bahreyn'de olanlara da seslerini yükseltmeleri gerektiğini" belirtti. Smart, Batı'nın çifte standart suçlamalarından sakınmak için, Bahreyn yetkililerine insan hakları konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için daha güçlü baskı yapması gerektiğini kaydetti. Washington'ın yakın müttefiki olan ve ABD'nin 5. filosuna ev sahipliği yapan Bahreyn'deki Sünni hanedan yönetimi geçen ay, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şiilerin ayrımcılığa karşı, özgürlük, siyasi haklar ve anayasal monarşi talebiyle düzenlediği gösteriler üzerine sıkı yönetim ilan etmiş ve gösterileri bastırmak için protestoların kendi ülkesine sıçramasından korkan Suudi Arabistan'dan da askeri destek almıştı. Çoğu muhalif siyasetçi ve eylemci yüzlerce kişinin tutuklandığı Bahreyn'den hala, geçen ayki gösterilere katılanlara yönelik gözaltı haberleri gelmeye devam ediyor. Bu arada, ülkenin önde gelen insan hakları eylemcilerinden Abdülhali el Kavaca'nın dün askeri mahkemeye çıkarıldığı ailesi tarafından açıklandı. Kavaca'nın ailesi, kendilerinin duruşmaya katılmalarına izin verilmediğini belirtti.