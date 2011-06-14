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Dünya

UAÖ EL BEŞİR'İN TUTUKLANMASINI İSTEDİ KUALA LUMPUR (A.A)

14 Haziran 2011 13:45

-UAÖ EL BEŞİR'İN TUTUKLANMASINI İSTEDİ KUALA LUMPUR (A.A) - 14.06.2011 - Uluslararası Af Örgütü, Malezya'dan hafta sonu İslam Ekonomi Forumu'na katılacak olan ve savaş suçlusu olmakla itham edilen Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i tutuklamasını istedi. El Beşir, pazar günü başlayacak ve 3 gün sürecek foruma katılacak birçok Afrika ülkesi liderinden biri. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Darfur'daki vahşet olaylarını düzenlediği iddia edilen Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir için tutuklama emri çıkarmıştı. BM Güvenlik Konseyi, 2005'te Darfur sorununu UCM'ye havale etmişti. UCM yargıçları da insanlığa karşı soykırım suçlarıyla ilgili olarak El Beşir hakkında tutuklama emri çıkardı. El Beşir halen görevinin başında bulunuyor.

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