-UAEK'TE İSRAİL LEHİNE KARAR VİYANA (A.A) - 24.09.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) genel kurul toplantısına Arap ülkelerinin sunduğu "İsrail'in nükleer yetenekleri" konulu karar tasarısı, 51 aleyhte oyla reddedildi. Ortadoğu'da nükleer silah sahibi tek ülke olduğu belirtilen, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına (NPT) taraf olmayan ve nükleer tesislerini UAEK'nın güvence denetimlerine açmayan İsrail'i, NPT'ye taraf olmaya ve nükleer tesislerini denetime açmaya çağıran karar tasarısı için yapılan oylamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 46 ülke "evet" oyu kullanırken, 51 ülke "hayır" dedi. 23 ülke ise çekimser kaldı. Oylamada ABD ile AB üyesi ülkelerin tümünün "hayır" oyu kullanması dikkati çekti. Diplomatik kaynaklar, ABD'nin, "Ortadoğu barış sürecini sekteye uğratacağı" gerekçesiyle reddedilmesini istediği karar tasarısı için yaptığı kulis faaliyetinde AB üyesi ülkelerin yanı sıra diğer bazı ülkeleri de ikna etmeyi başardığını belirttiler. UAEK'nın geçen yılki genel kurul toplantısına aynı şekilde Arap ülkeleri tarafından sunulan "İsrail'in Nükleer Yetenekleri" konulu karar tasarısı 45 aleyhte oya karşın 49 lehte oyla kabul edilmişti. Türkiye geçen yılki genel kurulda salonu terk ederek, oy kullanmamıştı. Kurumun Viyana'daki merkezinde pazartesi günü başlayan UAEK genel kurul toplantısının bugün geç saatlerde sona ermesi bekleniyor.