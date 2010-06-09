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Dünya

UAEK'tan İran'a kötü haber

ABD, Rusya ve Fransa, İran'ın uranyum takasına ilişkin mektubuna verdiği cevapta, Tahran'da imzalanan metnin olumlu ancak önemli eksiklikler içerdiğini belirtti.

09 Haziran 2010 03:00

T24- Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano'ya verilen mektuplara ek olarak ortak bir not sunan üç ülke, İran'ın uranyum takasına ilişkin İran, Türkiye ve Brezilya arasında Tahran'da imzalanan belge hakkında "ciddi kaygıları" olduğunu bildirdiler.

Amano, üç ülkeden aldığı cevabi mektupları ve ekindeki ortak metni Tahran yönetimine iletilmek üzere İran'ın UAEK nezdindeki daimi temsilcisine gönderdiğini söyledi. Amano, üç ülkenin mektuplarına ek olarak "kaygılarını" dile getirdikleri ek notun içeriğini açıklamadı.


ABD daimi temsilcisi Büyükelçi Glyn Davies, toplantıda yaptığı ve basına da dağıtılan konuşmasında, İran'ın uranyum takasını öngören Tahran mutabakatının (İran, Türkiye ve Brezilya arasında imzalanan metin) "olumlu bir adım olduğunu, ancak önemli bazı belirsizlikler içerdiği için ciddi kaygıları bulunduğunu" söyledi.


ABD, Rusya ve Fransa'nın İran'ın uranyum takasına ilişkin 24 Mayısta UAEK başkanına sunduğu mektuba, İran'a yönelik sert yaptırımları öngören karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde oylanacağı saatlerde yanıt vermeleri de toplantıdaki diplomatlar arasında "çok manidar bir zamanlama" olarak değerlendirildi.


Kurumun Viyana'daki merkezinde Pazartesi günü başlayan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısının 11 Hazirana kadar devam etmesi öngörülüyor.

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