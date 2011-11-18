-UAEK'ta İran tasarısı kabul edildi VİYANA (A.A) - 18.11.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) yönetim kurulunda bugün oylanan İran'ın nükleer programına yönelik karar tasarısı 32 lehte, iki aleyhte ve bir çekimser oyla kabul edildi. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin Cumhuriyeti ile Almanya'nın ortaklaşa sundukları İran'ın nükleer programına yönelik yeni karar tasarısının oylanması sırasında Küba ve Ekvator "hayır" oyu kullanırken, Endonezya çekimser kaldı. Oy çoğunluğuyla kabul edilen yeni karar tasarısında İran'ın nükleer programının askeri boyutundan ciddi kaygı duyulduğu vurgulanırken, İran yönetiminin nükleer programına ilişkin kaygıları gidermek üzere UAEK ile şeffaf işbirliği yapması talep ediliyor. İran yanlısı Rusya ve Çin Cumhuriyeti'ni de ikna etmek amacıyla "yumuşak ifadelerin" yer aldığı karar tasarısında İran'ın taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın(NPT) ani denetimleri ön gören ek protokolünü derhal onaylaması gerektiği vurgulanarak, UAEK başkanı Amano'nun süreci izleyip gelecek Mart ayında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısına kadar yeni bir rapor hazırlaması isteniyor. Karar tasarısında İran'ın nükleer dosyasının BM Güvenlik Konseyine yeniden havale edilmesine gerek görülmediği yolunda bir ifadenin yeralması, karar tasarısına "yapıcı" bir kimlik kazandırıyor. Raporun beklendiği gibi oy çokluğuyla kabul edildiğine işaret eden diplomatik kaynaklar, gelecek yıl mart ayına kadar soruna tatmin edici bir çözüm bulunmaması halinde 5+1 ülkelerinin bu kez daha sert ifadeler içeren yeni bir karar tasarısı sunabilecekleri öngörüsünde bulundular.