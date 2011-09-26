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Dünya

UAEK'nın gündemi Nükleer Güvenlik Eylem Planı VİYANA (A.A)

26 Eylül 2011 17:33

-UAEK'nın gündemi Nükleer Güvenlik Eylem Planı VİYANA (A.A) - 26.09.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısı bugünkü ilk oturumun ardından sona erdi. Toplantıda, UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun Japonya'daki nükleer reaktör kazasının ardından hazırlanan "Nükleer Güvenlik Eylem Planı" hakkında üye ülkelere bilgi sunduğu ve kurum bünyesinde eylem planının uygulamasını izleyecek özel bir ekip kurulmasının kararlaştırıldığı bildirildi. Bu arada geçen hafta gerçekleşen genel kurul toplantısında üzerinde mutabakat sağlanamayan güvence denetimleri antlaşmasının uygulanmasına ilişkin karar tasarısının da ele alındığını belirten diplomatik kaynaklar, üye ülkelerin, Güvence Denetimleri Antlaşmasının (safeguard) uygulanmasına ilişkin 2010 yılı genel kurulunda kabul edilen kararın uygulanmasını ve Amano'nun 2012 yılı genel kurul toplantısına uygulama ile ilgili rapor sunmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Toplantının ilk oturumunun ardından Amano, yönetim kurulunun yeni dönem başkanı ve İtalya Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gianni Ghisi ile yeni üyeler onuruna bir resepsiyon verdi. Resepsiyon sırasında da üye ülkelerin heyet başkanları arasında Nükleer Güvenlik Eylem Planı ile Güvence Denetimleri Antlaşmasına ilişkin kısa görüşmeler yapıldığı gözlendi.  Gelecek yönetim kurulu olağan toplantısı kurumun Viyana'daki merkezinde 17-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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