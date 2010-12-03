-UAEK'İN GÜNDEMİ SURİYE VİYANA (A.A) - 03.12.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu toplantısının bugünkü oturumunda Suriye'nin nükleer programı tartışmaya açıldı. AB adına yazılı açıklama yapan dönem başkanı Belçika, UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun son raporundaki olumsuz gelişmeleri öne çıkararak "Suriye yönetimini UAEK ile yeterince işbirliği yapmamakla" suçladı. Suriye'nin Dair Alzour bölgesindeki nükleer tesiste üç sahaya UAEK denetçilerinin hala ulaşamadığına işaret edilen AB açıklamasında, Suriye yönetimine "nükleer programına ilişkin sorunların açıklığa kavuşturulabilmesi için UAEK denetçilerinin tüm tesislere ön koşulsuz girmelerine izin verilmesi" çağrısı yinelendi. ABD heyeti başkanı Büyükelçi Glyn Davies'in de toplantıda yaptığı konuşmada, Suriye yönetiminin UAEK ile gerektiği gibi işbirliği yapmadığını ileri sürerek, Suriye'nin nükleer tesislerini UAEK denetimlerine açması çağrısında bulunduğu bildirildi. AB'nin açıklamasına birliğe aday ülkelerden Hırvatistan, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti de katıldı. Birlik ile müzakere sürecini yürütmekte olan Türkiye ise bugüne kadar olduğu gibi AB'nin bugünkü açıklamasına taraf olmadı. -İRAN, ARAP VE BAĞLANTISIZ ÜLKELERDEN DESTEK - Suriye'nin nükleer programının tartışıldığı oturumda ortak açıklama yapan bağlantısız ülkeler ile İran ve Arap ülkeleri UAEK Başkanı Amano'nun son raporundaki olumlu değerlendirmelere işaret ederek Suriye'ye destek verdiler. İsrail'in 2007 yılında Suriye'nin Dair Alzour bölgesindeki askeri tesisi bombaladığını anımsatan Arap ve bağlantısız ülkeler, ABD ve AB ülkelerini "çifte standart uygulamakla" suçlayarak "asıl saldırgan olan İsrail'in neden sorgulanmadığını" sordular. Arap ülkeleri ile bağlantısız ülkelerin ortak açıklamasında "İsrail'in bölgedeki en büyük tehdit olduğu" ifade edilerek, Dair Alzour tesisine yönelik İsrail'in giriştiği hava saldırısında kullanılan bomba veya füzelerin, rampa veya bataryalarının incelenmesi ve tesise atılan bombaların uranyum kaplı olup olmadığının açıklığa kavuşturulması istendi.