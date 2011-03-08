-UAEK'DE İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI TARTIŞILDI VİYANA (A.A) - 08.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) yönetim kurulu olağan toplantısının ikinci oturumunda İran'ın nükleer programı tartışmaya açıldı. Kurumun Viyana'daki merkezinde düzenlenen toplantıda, UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun 25 Şubat tarihli son raporunda, "İran'ın nükleer faaliyetlerinin, füzeler için nükleer başlık geliştirilmesi amacı taşıyabileceğine" dair kaygısının sürdüğünü belirtmesi, oturumun tartışmalı geçeceğine işaret ediyor. Güvenilir diplomatik kaynaklar, İran'ın nükleer programının "nükleer silah üretimine yönelik olduğunu" başından beri iddia eden ABD ve müttefiki bazı Batılı ülkelerin İran'a yönelik sert açıklamalar yapmaya hazırlandığını belirtiler. Bu arada UAEK Başkanı Amano, son raporunda "İran'ın nükleer çalışmalarının nükleer silah boyutu olabileceği iddiaları konusunda yeni bilgiler elde ettiğini" açıklarken bu bilgilerin kaynağını belirtmek istememesi ikinci bir tartışma konusu olarak ortaya çıkıyor. Diplomatik kaynaklar, UAEK denetçileri ve Amano'nun elindeki "bilgilerin", ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile Batılı müttefiki ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından elde edilerek UAEK'a iletildiğini savunuyorlar. Toplantının bugünkü ikinci oturumunda tartışmaya açılan İran'ın nükleer programına ilişkin yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanları başvuru sırasına göre sözlü beyanlarda bulunacak. İran'ın toplantıdaki temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultaniye'nin de ülkesinin nükleer programına ilişkin eleştirilere yanıt vermek üzere akşam saatlerinde bir konuşma yapacağı belirtildi. Toplantı salonuna girişte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sultaniye, "toplantıda yapacağı konuşmanın ardından basına açıklama yapacağını" söyledi. UAEK sekretaryası da İran'ın nükleer programına ilişkin üye ülkelerden yeni bir karar tasarısı sunulmadığını bildirdi. UAEK kaynakları, üye ülkelerin heyet başkanlarının, İran'ın nükleer programına ilişkin toplantıda yapacakları sözlü beyanların özet olarak toplantı kayıtlarına geçeceğini, İran'a yönelik yeni bir karar tasarısı talebinin bulunmadığını kaydettiler. Toplantının 11 Mart Cuma günü sona ermesi öngörülüyor.