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Dünya

UAEK'DAN İRAN'A OLUMSUZ RAPOR  VİYANA (A.A)

23 Kasım 2010 22:55

-UAEK'DAN İRAN'A OLUMSUZ RAPOR  VİYANA (A.A) - 23.11.2010 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) başkanı Yukiya Amano, yönetim kurulu üyelerine bugün gönderdiği son raporunda, ''İran'ın, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen uranyum zenginleştirme faaliyetlerini genişleterek sürdürdüğünü'' bildirdi.  İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ''tüm uyarılara rağmen'' sürdürdüğünü ifade eden Amano, UAEK'ya yaptığı resmi beyanlara rağmen Natanz nükleer tesislerinde ek üniteleri devreye sokarak, 34 bin 737 kilogram doğal uranyumu işlediği ve yüzde 3.37 oranında zenginleştirilmiş 3 bin 135 kilogram uranyum elde ettiğinin saptandığını belirtti. Amano raporunda, İran'ın nükleer programının askeri boyutunun da somut olarak açıklığa kavuşturulamadığını belirterek, ''İran'ın sahip olduğu tüm nükleer tesisleri deklare etmediğini ve 2004 yılından beri askeri amaçlı faaliyetlerini sürdürdüğü endişesini taşıdıklarını'' kaydetti. İran yönetiminin UAEK ile gereken ölçüde işbirliğine yanaşmadığı için nükleer programının askeri boyutuna ilişkin somut bir sonuca ulaşılamadığını bildirdi.  Amano, raporunda İran yönetimine, taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi (NPT) ile Güvence Denetimleri(safequard) antlaşmalarının gereklerini yerine getirmesi ve nükleer tesislerinde ani denetimleri öngören ek protokolü onaylaması çağrısını da yineledi. UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun bugün kurumun Viyana'daki merkezinde yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanlarına gönderdiği son raporunun, 2-3 Aralıkta yapılması planlanan yönetim kurulu olağan toplantısına da sunularak tartışmaya açılacağı bildirildi.

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