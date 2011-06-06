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Dünya

UAEK VİYANA'DA TOPLANDI VİYANA (A.A)

06 Haziran 2011 15:37

-UAEK VİYANA'DA TOPLANDI VİYANA (A.A) - 06.06.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu olağan toplantısı kurumun Viyana'daki merkezinde başladı.  Toplantının açılış oturumunda UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun, İran ve Suriye nükleer programlarına ilişkin mayıs ayı sonunda hazırladığı raporu üye ülkelere sunacağı bildirildi.  Amano, 24 Mayıs tarihli raporunu daha önce yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanlarına yazılı olarak göndermişti.  UAEK Başkanı Amano, raporunda, İran'ın, muhtemel atom bombası araştırmalarına ilişkin bilinmedik girişimlerinin incelendiğini ifade ederek,  "olası atom bombası imal planlarına ilişkin bilgiler bulunduğunu" bildirmişti. Bu arada raporun Suriye ile ilgili bölümünde de İsrail'in Suriye'deki nükleer reaktörü bombalamasının, "Şam hükümetinin büyük olasılıkla gizli nükleer bomba programı olduğuna işaret ettiği" belirtiliyor. Yönetim kurulu üyesi 35 ülkenin heyet başkanları, Amano'nun sunduğu rapora ilişkin görüşlerini toplantının bundan sonraki oturumlarında başvuru sırasına göre sözlü olarak dile getirecekler.   Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan yönetim kurulu olağan toplantısının 10 Haziran'da sona ermesi bekleniyor. 

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