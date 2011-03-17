-UAEK: NÜKLEER SANTRALDE DURUM CİDDİ VİYANA (A.A) - 17.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'da deprem ve tsunami felaketinin vurduğu Fukuşima nükleer santralinin içinde ve çevresinde durumun hala "çok ciddi", ancak istikrarlı olduğunu bildirdi. UAEK Başkanı Yukiya Amano'nun yardımcılarından Graham Andrew, Fukuşima Daiiçi nükleer santralindeki durumda son 24 saatte "önemli bir kötüleşme olmadığını" belirtti. Graham, açıklamasını Amano'nun Tokyo'ya hareket etmesinden kısa süre sonra yaptı.