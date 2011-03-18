-UAEK: JAPONYA'DA DURUM VAHİM VİYANA (A.A) - 18.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'da hasar gören nükleer santralde koşulların vahim olduğunu, ancak çok kötüye gitmediğini açıkladı. UEAK üst düzey yetkilisi Graham Andrew, Fukuşima Daiçi nükleer santralinin reaktörlerinde durumun çok ciddi olduğunu ifade ederken, konu hakkındaki son brifingden bu yana belirgin bir kötüleşme olmadığını kaydetti. Andrew, santralin 1, 2 ve 3 numaralı reaktörlerinde durumun oldukça stabil göründüğünü sözlerine ekledi.