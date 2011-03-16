-UAEK: JAPON YETKİLİLER ENDİŞELERİNİ BİLDİRDİ VİYANA (A.A) - 16.03.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japon yetkililerin deprem ve tsunamide hasar gören nükleer santralin reaktör kompleksindeki kullanılmış nükleer yakıt havuzunun durumuyla ilgili endişelerini bildirdiğini açıkladı. UAEK açıklamasında, "Japon yetkililer, Fukuşima Daiçi'de 3 ve 4 nolu ünitelerdeki kullanılmış nükleer yakıt havuzunun durumuyla ilgili kaygılarını rapor etti" denildi. Açıklamaya göre, Japon savunma bakanlığı, helikopterlerle 3 nolu üniteye su dökülmesinin planlandığını bildirdi. Yetkililer ayrıca yerden 4 nolu üniteye de su püskürtmeye ve belki sonra da 3 nolu üniteye de yerden su püskürtmeye hazırlanıyor. UAEK açıklamasında, yerden su püskürtülmesinden önce, 3 nolu reaktörde önceki gün meydana gelen patlamanın ardından yerde biriken atıkların kaldırılması gerektiği belirtildi.