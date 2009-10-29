UAEK İran'ın yeni nükleer tesisini ziyaret etti

İran'ın yeni ortaya çıkarılan nükleer tesisini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçileri, ziyareti olumlu olarak değerlendirdi.

UAEK yetkilisi Herman Nackaerts, üç kişilik heyetle birlikte Tahran dönüşünde yaptığı açıklamada, İran yolculuklarının "iyi geçtiğini" söyledi.

Fordo zenginleştirme tesisini gezdiklerini belirten Nackaerts, şimdi de oradan elde ettikleri verileri inceleyeceklerini, genel sekreterin bunu raporlaştıracağını ifade etti.

UAEK Başkanı Muhammed El Baradei'nin, İran ile ilgili bir sonraki raporunu gelecek ay ortasında yayımlaması bekleniyor.

İran, inşaat aşamasındaki yeni nükleer tesisin varlığıyla ilgili 21 Eylülde UAEK'ye bilgi vermiş ve tesisleri BM denetimine açacağını bildirmişti.