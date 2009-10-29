T24 LogoT24 Logo
Dünya

UAEK İran'ın yeni nükleer tesisini ziyaret etti

29 Ekim 2009 12:53

İran'ın yeni ortaya çıkarılan nükleer tesisini ziyaret eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçileri, ziyareti olumlu olarak değerlendirdi.
     UAEK yetkilisi Herman Nackaerts, üç kişilik heyetle birlikte Tahran dönüşünde yaptığı açıklamada, İran yolculuklarının "iyi geçtiğini" söyledi.
     Fordo zenginleştirme tesisini gezdiklerini belirten Nackaerts, şimdi de oradan elde ettikleri verileri inceleyeceklerini, genel sekreterin bunu raporlaştıracağını ifade etti.
     UAEK Başkanı Muhammed El Baradei'nin, İran ile ilgili bir sonraki raporunu gelecek ay ortasında yayımlaması bekleniyor.
     İran, inşaat aşamasındaki yeni nükleer tesisin varlığıyla ilgili 21 Eylülde UAEK'ye bilgi vermiş ve tesisleri BM denetimine açacağını bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24