-UAEK, İran'ın uranyum üretimini teyit etti VİYANA (A.A) - 09.01.2012 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), İran'ın Fordo'daki tesisinde yüzde 20 oranında saflık düzeyine sahip uranyum üretimine başladığını teyit etti. Merkezi Viyana'da bulunan UAEK'dan yapılan kısa açıklamada, İran'ın Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinde yüzde 20'ye kadar zenginleştirilmiş uranyum üretimine başladığının teyit edilebileceği belirtildi. Dağların içine gizlenen Fordo'daki nükleer tesise taarruz düzenlemenin zor olduğu kaydediliyor.