-UAEK, Fukuşima'da büro açıyor TOKYO (A.A) - 28.01.2012 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japonya'da geçen yılın Mart ayında meydana gelen büyük deprem ve depremin yol açtığı tsunaminin zarar verdiği Fukuşima Daiçi nükleer santralindeki çalışmaları izlemek için Fukuşima'ya bir büro açacağını bildirdi. UAEK Başkanı Yukiya Amano, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta, Japon Kyodo ajansına yaptığı açıklamda, Japon yetkililerin, Kuruma, Fukuşima'da bir büro açma talebinde bulunduğunu, kurum olarak kendilerinin de, Japonya hükümetine UAEK'nın işbirliği yapmaya hazır olduğunu ilettiklerini belirtti. Amano, Kurumun Viyana'daki merkezi, kullanılmış nükleer yakıtın imhası ve arıtılması işlemleri konusundaki meselelerle ilgilenmeye devam ederken, bölgede bir büro açarak Fukuşima'daki yerel yetkililerle de yakın temas halinde olabileceklerini kaydetti. Başkan, büroyu yıl sonuna kadar açma niyetinde olduklarını söyledi. Japon hükümeti, nükleer santraldeki durumun kazadan sonra artık stabilize olduğunu, ancak santrali tam olarak devreden çıkarmanın on yılları bulacağını bildirmişti.