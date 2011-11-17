-UAEK Başkanı raporu savundu VİYANA (A.A) - 17.11.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) başkanı Yukiya Amano, UAEK Yönetim Kurulu olağan toplantısının ilk oturumunun ardından basına yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer programına ilişkin hazırladığı son raporunun arkasında olduğunu" söyledi. Raporunda ele aldığı konuların gerçekleri yansıttığını iddia eden Amano, İran'ın nükleer programının askeri boyutuna ilişkin son üç yıldan beri bazı üye ülkelerden, İran'dan ve kendi kaynaklarından bilgi ve istihbarat aldıklarını belirtti. Elde ettikleri bilgi, belge ve istihbaratı neden üç yıl sonra şimdi açıkladığı sorusunu da kendisi sorup yanıtlayan Amano, "Bize gelen bilgi, belge ve istihbaratı teknik uzmanlarımız binlerce saat üzerinde çalışarak teyit ettikten ve net bir fotoğraf elde ettikten sonra açıklamak gereği duydum" diye konuştu. İran yönetiminin nükleer programının askeri boyutuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi UAEK'ya iletmesi çağrısında bulunan Amano, "herkesin İran ile diyalog başlatılmasını istediğine" işaret ederek, "biz de (UAEK olarak) İran ile diyalog kurmak istiyoruz" dedi. Son raporunda İran'ın nükleer programının askeri boyutuna ilişkin açıkladığı bilgi, belge ve istihbaratı ABD veya İsrail'den mi aldığı yolundaki bir soruya somut bir yanıt vermekten kaçınan Amano, "güvenilir bazı kaynaklardan gelen bilgi, belge ve istihbaratın kurumun teknik uzmanlarınca binlerce saat incelenerek net bir fotoğraf elde edildikten sonra rapora konulduğunu" söylemekle yetindi. Amano bir soru üzerine İran yönetimiyle diyalog kurmak istediklerini belirterek, "sorunun diyalog yoluyla çözüleceği umudunu koruduğunu" bildirdi. İran yönetimine, nükleer programının askeri boyutuna ilişkin bilgi ve belgeleri UAEK'ya iletmesi çağrısını yineleyen Amano,yönetim kurulu olağan toplantısının ardından en kısa zamanda İran'a üst düzey bir teknik heyet göndereceğini kaydetti. Japonya'nın Fukoşima bölgesindeki nükleer kazaya ilişkin soruları da yanıtlayan Amano, UAEK olarak Fukoşima kazasından çok şey öğrendiklerini belirterek, gelecek yıl ilk bahara kadar Fukoşima'ya ilişkin kapsamlı raporu almayı beklediklerini bildirdi. Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin ile Almanya'nın, İran'ın nükleer programına ilişkin ortaklaşa hazırladıkları yeni bir karar tasarısı, Moskova ve Pekin'den onay beklendiği için henüz resmen toplantıya sunulamadı. UAEK kaynakları, sunucu ülkelerin tümünün onaylamasının ardından karar tasarısının yönetim kurulu toplantısında oylanacağını belirttiler. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan UAEK Yönetim Kurulu olağan toplantısının yarın akşam saatlerinde sona ermesi bekleniyor.