-UAEK başkanı Amano'ya suçlama VİYANA (A.A) - 18.11.2011 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) yönetim kurulu toplantısındaki İran daimi temsilcisi büyükelçi Ali Asker Sultaniye, UAEK başkanı Yukiya Amano'yu, "ABD'nin her istediğine evet diyen bir kişi olmakla" suçladı. Ülkesinin nükleer programına yönelik BM Güvenlik konseyi daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa,Rusya ve Çin Cumhuriyeti ile Almanya'nın ortaklaşa sundukları ve 32 lehte oyla kabul edilen karar tasarısını da "çok önemsemediklerini" ifade eden Sultaniye, "bu yeni değil. Bize yönelik çok sayıda karar tasarısı var. Biz nükleer programımız konusunda taraf olduğumuz antlaşmalara göre doğru yolda olduğumuza inanıyoruz ve işimize devam edeceğiz" dedi. Sultaniye, Amano'nun son raporunda "güvenilir" dediği kaynakların ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı(CİA) ile İsrail İstihbarat Teşkilatı (MOSSAD) olduğunu ileri sürdü. Ülkesinin de üyesi olduğu ve aidat ödediği UAEK'nın "amatör CİA ajanlarına para vererek gerçekdışı bilgi toplamasına izin vermeyeceklerini" belirten Sultaniye, bağımsız ve tarafsız bir kurum olması gereken UAEK'nın da "düzelmesi ve doğru yola gelmesi için uğraş vereceklerini" bildirdi. Amano'nun son raporunda "güvenilir kaynaklardan aldığını" iddia ettiği bilgi ve belgeleri kendilerine sunamadığını anlatan Sultaniye, "Nükleer programımızın askeri boyutlu olduğu yolunda bilgi ve belgeye sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak, bugüne kadar bize verdiği bir tek belge dahi yok. Amatör CIA ajanlarının verdiği gerçek dışı bilgilerle hazırladığı raporu da biz legal bir belge olarak kabul edemeyiz" diye konuştu. Ülkesinin nükleer programını taraf oldukları Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasından(NPT) kaynaklanan haklarını kullanarak sürdürdüklerini ifade eden Sultaniye, Nükleer faaliyetlerini NPT antlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Bir soru üzerine Sultaniye, NPT antlaşmasının nükleer tesislerde ani denetimleri öngören ek protokolü de yıllar önce uyguladıklarını ancak UAEK ve kurumu baskı altında tutan bazı ülkeler (ABD) yüzünden bu uygulamayı durdurduklarını bildirdi. Sultaniye, UAEK müfettişlerini ülkesinin nükleer tesislerinde denetim yapmaları için beklediklerini söyledi. -ABD temsilcisinden "ciddi kaygı duyuyoruz" uyarısı- İran'ın nükleer programına yönelik 5+1 ülkelerinin ortaklaşa sundukları karar tasarısının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(UAEK) yönetim kurulu toplantısının bugünkü oturumunda kabul edilmesinin ardından basına açıklama yapan ABD temsilcisi büyükelçi Glyn Davies de İran'ın nükleer programının askeri boyutlu olmasından ciddi kaygı duyduklarını" yineledi. UAEK başkanı Japon diplomat Yukiya Amano'nun hazırladığı son raporun İran'ın nükleer programının askeri boyutu bulunduğu kanıtladığını ileri süren Davies, İran yönetiminin nükleer programı üzerindeki kaygıları gidermek üzere UAEK ile şeffaf işbirliği yapması gerektiğini söyledi. İran yönetiminin BM Güvenlik Konseyi tarafından bugüne dek alınmış karar tasarılarını dikkate almadığını anımsatan ABD temsilcisi Davies, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun(UAEK) İran'ın nükleer faaliyetlerini titizlikle izlemesi gerektiğini savundu.