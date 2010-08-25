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Dünya

U2'YA 18 BİN AVRO GÜRÜLTÜ CEZASI MADRİD (A.A)

25 Ağustos 2010 23:44

-U2'YA 18 BİN AVRO GÜRÜLTÜ CEZASI MADRİD (A.A) - 25.08.2010 - Barcelona Belediyesi, dünyaca ünlü İrlandalı rock müzik grubu U2'yA, provalarda ses sınırı aşmasından dolayı 18 bin avro para cezası verDİ. Barcelona'da yayın yapan Avui gazetesinin haberine göre, "360 derece" adlı dünya turu kapsamında 30 haziran ve 2 temmuz 2009 tarihlerinde Barcelona'daki Nou Camp stadında konserler veren U2'nun, prova süresini izin verilenden daha uzun tutarak, 70 desibel olan ses sınırını aştığı belirtildi. Stat çevresinde oturanların şikayeti üzerine harekete geçen Barcelona Belediyesi'nin, U2'ya toplam 18 bin avro para cezası verdiği ve İrlandalı grubun Barcelona'daki organizatörlerinin, cezaya hiçbir itirazda bulunmadığı ifade edildi. Öte yandan Barcelona Belediyesi'nin, 2 Kasım'da satışa çıkacak yeni albümü "Sale el sol"un (Güneş doğuyor) video kliplerini geçtiğimiz hafta Barcelona'da çeken Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira'ya da para cezası vermesinin gündemde olduğu kaydedildi.  Shakira'nın klip çekimleri sırasında kamuya ait olan Pla de Palau çeşmesinde dans etmesinden ve kasksız olarak motorla dolaşmasından dolayı para cezası alabileceği söyleniyor. 

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