U2'nun vokalisti Bono, özür diledi

U2'nun vokalisti Bono, kurucularından olduğu sivil toplum kuruluşu ONE'nın çalışanlarına yapıldığı iddia edilen taciz ve görevi kötüye kullanma suçlamalarından dolayı özür diledi.

Euronews'te yer alan habere göre, İrlandalı şarkıcı, bu iddiaların kendisini kızdırdığını ve derinden yaraladığını açıkladı. Mağdurlar ile görüşeceğinin de sözünü veren 57 yaşındaki şarkıcı, kendilerine şahsi olarak özürlerini sunacağını sözlerine ekledi.

İngiliz basınına yansıyan iddialarda STK'da çalışan bir kadın Tanzanyalı bir milletvekili ile cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesinden dolayı geri planda bir göreve atandığını belirtmişti.

Washington merkezli sivil toplum kuruluşu ONE 2004'te kuruldu. STK Afrika'daki aşırı yoksulluğa ve engellenebilir hastalıklara karşı mücadele ediyor. İngiliz basınına yansıyan iddialarda STK'da çalışan bir kadın, Tanzanyalı bir milletvekili ile cinsel ilişkiye girmeyi reddetmesinden dolayı geri planda bir göreve atandığını belirtmişti.

Washington merkezli sivil toplum kuruluşu ONE 2004'te kuruldu. STK Afrika'daki aşırı yoksulluğa ve engellenebilir hastalıklara karşı mücadele ediyor.