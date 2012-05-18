U2'nun solisti Bono Facebook milyarderi oldu

900 milyon aktif kullanıcısı ile dünyanın en kalabalık ve büyük sosyal medya platformu Facebook, bugün internet tarihinin en büyük halka arzını yapmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Bugünkü halka arz sonucunda şirket, piyasadan 16 milyar dolar gelir sağlamanın yanısıra 104 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmış olacak. Bu önemli süreç, şirketi sekiz yıl önce kuran ve en büyük hissedarı olan 28 yaşındaki Mark Zuckerberg’in servetini 24 milyar dolara yükseltirken Zuckerberg’i de dünyanın en zengin 15’inci kişisi yapacak. Sadece Zuckerberg değil Facebook’un halka arzı sonrası hem çalışanları dolar milyoneri olacak hem de aralarında U2’nun solisti Bono’nun da bulunduğu bir grup Facebook hissedarını da milyarder yapacak.

18 milyar dolar arttı

Bugün Wall Street, dünyayı Facebook hissesi almaya çağırırken, şirketin hisselerin değerinin 104 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bugün yapacağı halka arz girişiminden daha önce belirlediği hisse satış miktarını yoğun talep üzerine yüzde 25 artıran Facebook, hisse senedi başına 28-35 dolar aralığını 34-38 dolara çıkaracağını açıkladı. Böylece ABD borsasına 337 milyon hisse yerine 421 milyon Facebook hissesi satışa konulacak. Facebook böylece hisse senedi satışından 12 milyar 100 milyon dolar yerine yaklaşık 16 milyar dolar elde etmeyi planlıyor. Şirketin piyasa değeri de buna bağlı olarak 104 milyar dolara ulaşacak. Bu değer Ford ve Boeing gibi iki devin toplam değerinden bile daha yüksek olmasıyla dikkat çekiyor.

2009’da yüzde 2.3 hisse aldı

Halka arz öncesinde, Facebook geçmişte hissesi olan bir çok kişiyi milyarder yaparken, bunların içinde en dikkat çekeni ise ünlü rock grubu U2’nin solisti Bono. Bono’nun sahibi olduğu Elevation Partners şirketinin 2009’da 90 milyon dolara aldığı yüzde 2.3’lük Facebook hissesi halka arzla birlikte yaklaşık 1.5 milyar dolarlık değere yükselecek. 1.5 milyar dolarlık Facebook hissesinin dışındaki yatırımları ve müzikten kazandığı paralar Bono’yu dünyanın en zengin sanatçısı haline getirecek.

Grafiti sanatçısı da hissedar

Daha önce bu ünvan yaklaşık 1 milyar dolarlık servetiyle Sir Paul McCartney’e aitti. Diğer taraftan grafiti sanatçısı olan David Choe’nin ise Facebook’un ofislerini boyaması karşılığında aldığı hisselerin değeri de 500 milyon dolara yükselecek. Zuckerberg’in babası Edward ise daha önce oğluna verdiği borç para karşılığında bugün 76 milyon dolar değerinde hisseye sahip olmuş durumda.



