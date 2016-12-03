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Spor

U21 derbisinde Yasin Sülün'den örnek davranış

U21 Süper Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sahalarda görmeye alışık olmadığımız bir fair-play örneği yaşandı

03 Aralık 2016 19:22

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan U21 maçında Fenerbahçe 10 kişi kalınca, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Yasin Sülün, bir futbolcusunu oyundan aldı. 

Karşılaşmanın 73.dakikasında durum 3-0 Beşiktaş’ın lehine iken Fenerbahçe’de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Alparslan’ın yerine 3 oyuncu hakkını kullandığı için yeni oyuncu alamayan sarıl-acivertli takım maça 10 kişi devam etmek zorunda kalması üzerine Beşiktaş U21 takımı teknik sorumlusu Yasin Sülün büyük bir fair play’e imza attı. 

Yasin Sülün zorunluluktan 10 kişi kalan Fenerbahçe karşısında, 1 oyuncusunu sahadan çıkardı ve her iki takımda maça 10 kişi devam etti. 

Karşılaşma 3-1 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

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Yasin SülünBeşiktaşFenerbahçeU21

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