U21 derbisinde kazanan Beşiktaş

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-1 (U21)

Sarı-lacivertli ekibin yıldız oyuncusu Eljif Elmas kadroda yer almadı

İSTANBUL, (DHA) - 21 Yaş Altı Futbol Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe\'yi 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri\'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi. İkinci yarıda Beşiktaş, Mustafa\'nın attığı gol ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi. Bu sonuçun ardından Beşiktaş 13 puana yükselirken, Fenerbahçe 12 puanda kaldı.

ELJIF ELMAS KADRODA YER ALMADI

Fenerbahçe\'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak lisansının geç çıkması nedeniyle kadrosunda yer veremediği Eljif Elmas, U21 maçında da yer almadı. Ocak ayından sonra Fenerbahçe\'nin as kadrosunda forma giyebilecek olan 17 yaşındaki Makedon oyuncu, Ocak ayına kadar U21 takımında forma giyecek.

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