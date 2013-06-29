U20 Milli Takım son 16'da

Türkiye'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu son maçında, Türkiye U20 Milli Takımı geriye düştüğü karşılaşmada Avustralya'yı 2-1 yendi. Grubu ikinci sırada bitiren Ay-yıldızlılar adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.



Türkiye bu sonuçla 2.tura yükselerek son 16 takım arasına kalmayı başardı. Karşılaşmayı 11 bin 286 biletli seyirci takip etti.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta Millilerin golleri 55.dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 87.dakikada Okay Yokuşlu'dan gelirken, Avustralya'nın golünü 53. dakikada Jamie Maclaren attı.

Milli Takımımızın mücadele ettiği C Grubu'nda oynanan günün diğer maçında ise Kolombiya El Salvador'u 2-0 yendi. Kolombiya bu sonuçla grup lideri oldu.

U20 Milli Takımımız, gruptaki ilk maçında Trabzon'da El Salvador'u 3-0 yenmiş, ikinci maçında ise Rize'de Kolombiya'ya 1-0 mağlup olmuştu.



Karşılaşmadan dakikalar



5.dakikada sağ kanattan ilerleyen Cenk Şahin'in ceza sahasına yaptığı yerden sert orta kalecide kaldı.

10.dakikada Cenk Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta kornere gitti. Salih Uçan'ın kullandığı kornerden gelen kısa pasla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutu üstten auta gitti.

11.dakikada Artun Akçakın'ın yaklaşık 30 metreden şutu üstten auta gitti

15.dakikada Avustralya'nın sağ kanattan gelişen atağında Jamie Maclaren'in ortaya çevirdiği topla altı pasta buluşan Ryan Williams'ın şutunu kalecimiz Aykut Özer yerinde bir hamle ile tuttu.

20.dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun 25 metreden şutu üstten auta gitti.

22.dakikada ara pasla ceza sahasında topla buluşan Corey Gameiro kaleci Aykut Özer ile karşı karşıya kaldı. Gameiro'nun şutu yandan az farkla auta gitti.

37.dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşu yandan auta gitti.

38.dakikada Salih Uçan'ın ara pası ile ceza sahası içerisinde toplan buluşan Kerim Koyunlu'nun şutu üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53.dakikada Avustralya 1-0 öne geçti. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Jamie Maclaren düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55.dakikada Türkiye skoru 1-1'e getirdi. Ceza sahasının dışında sol tarafta kendisine gelen topu önce düzelten Hakan Çalhanoğlu sağ ayağı ile kalenin sağ köşesine doğru çok sert vurdu. Direğe çarpan top ağlarla buluştu.

58.dakikada orta sahanın biraz ilerisinde Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla hızla ceza alanına ilerleyen Kerim Koyunlu sol tarafındaki İbrahim Yılmaz'ı gördü. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan İbrahim Yılmaz'ın şutunu defans kornere gönderdi.

70.dakikada Cenk Şahin'in şutunu Avustralya kalecisi güçlükle kornere çeldi.

84.dakikada Avustralya'dan Corey Gamiero sarı kart gördü.

87.dakikada Türkiye 2-1 öne geçti. Okay Yokuşlu ceza sahasının dışından yaptığı aşırtma vuruşla Türkiye'yi galibiyete taşıdı.

Karşılaşma 2-1 galibiyetimizle sona erdi. U20 Milli Takımımız bu sonuçla 2.tura yükseldi.



AVUSTRALYA: 1 - TÜRKİYE: 2

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Roberto Garcia, Jose Luis Camargo, Alberto Morin (Meksika)

Avustralya: Izzo, Geria, Donachie, Chapman, Brillante, Williams (Dk.71 Hoole), Galloway (Dk. 50 De Silva), Irvıne, Gameiro, Maclaren (Dk. 85 Pain), Taggart

Türkiye: Aykut Özer, Alpaslan Öztürk, Fatih Turan, Ethem Pulgır, İlkay Durmuş, Hakan Cinemre, Kerim Koyunlu, Salih Uçan (Dk. 46 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Cenk Şahin (Dk. 73 Halil Akpınar), Artun Akçakın (Dk. 46 İbrahim Yılmaz)